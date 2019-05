Nordschleife: Rekordfahrt des Fronttriebs-Kings

Der Mégane R.S. TROPHY-R schreibt die Renault Tradition der prestigeträchtigen Rundenrekorde auf der Nürburgring-Nordschleife fort. Der Vorgänger Mégane R26.R bewältigte 2008 die Rundstrecke in der Eifel in der damaligen Bestzeit für frontangetriebene Serienmodelle von 8:17 Minuten. Im Juni 2011 verbesserte der Mégane R.S. Trophy den Rekord auf 8:07.97 Minuten. Im Juni 2014 unterbot der Mégane R.S. 275 Trophy-R mit 7:54.36 Minuten erstmals in seiner Klasse die Acht-Minuten-Marke.