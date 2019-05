Mercedes „Wissen, dass wir nicht fliegen können!“

„Bitter“, sagte Teamchef Toto Wolff, „denn Valtteri hatte einen enormen Speed, das hatte er ja schon im Qualifying gezeigt. So fehlen ihm jetzt drei Punkte, und Mercedes hat das Eins-Zwei verpasst.“ Die „Silberpfeile“ fliegen also weiter mit fast blütenweißer Weste Richtung WM-Titel. In der Fahrer-Wertung führt Lewis Hamilton (137) vor Bottas (120) und Sebastian Vettel (82). „Wenn du so einen Flow hast, denkst du schnell, das ist normal“, versucht Wolff die Euphorie zu bremsen, „wir sind mit unserer Serie sehr happy, aber wir wissen, dass wir nicht fliegen können, daher werden wir auch nicht abheben, wir wissen genau, dass wir in Monaco glücklich gewonnen haben. Wenn wir so in Montreal performen, verlieren wir das Rennen.“