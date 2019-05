Tiroler sind im globalen Ski-Wettbewerb top!

Schultz punktet mit toller Gastronomie

Gleich viermal gewann in Teilbereichen das Skigebiet Hochzillertal-Kaltenbach: Das Arlbergo wurde „bestes Bergrestaurant“, die „beste Skihütte“ ist die luxuriöse Wedelhütte mit dem höchsten Weinkeller Österreichs. „Das bestärkt uns natürlich, uns auch in Zukunft weiterzuentwickeln und tollte gastronomische Angebote zu schaffen“, sagt Martha Schultz, Mitinhaberin der Schultz Gruppe. Auch Hochzillertal-Kaltenbach wurde als „5-Sterne-Skigebiet“ ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann man in der Kategorie „Anfahrt und Parken“.