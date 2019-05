Wieder Schneise durch Wald

Forststraßen ohne Ende, muss das sein? Das fragen sich Naturschützer und Grüne in Saalfelden. Mehrere Wege wurden am Fuße des Steinernen Meeres in den Wald geschlagen. Unterhalb des Kienalkopfes fielen noch im Dezember 2018 Bäume. Und es soll weitergehen. Argumentiert wird mit der Holzwirtschaft.