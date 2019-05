Feuertunnel schon ab Sonntag wieder befahrbar

Die gesamte Wiederherstellung des Tunnels Rannersdorf werde im September abgeschlossen, hieß es in der Aussendung. „Jetzt starten die Hauptsanierungen, die dank dieses Sanierungskonzeptes unter laufendem Verkehr durchgeführt werden können“, wurde Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele zitiert. Die Arbeiten erfolgen nun von oben bzw. finden seitlich der Fahrbahn statt. Im Zuge der Hauptsanierungsmaßnahmen sei es nötig, in der Nacht - bis längstens 5 Uhr - jeweils eine Spur in Richtung Vösendorf zu sperren, wurde betont.