Masernalarm in Krankenhaus: Mitarbeiterin erkrankt

Eine Mitarbeiterin des Bezirkskrankenhauses Kufstein ist an Masern erkrankt. Die erkrankte Person hat im ansteckungsfähigen Zeitraum, der bereits vor sichtbaren Symptomen eintritt, ihren Dienst an den Internen Stationen und in der Internen Ambulanz im BKH Kufstein versehen. Sie könnte dabei andere angesteckt haben. Das Land veröffentlicht daher die Zeiträume, in denen die Frau mit Patienten in Kontakt war.