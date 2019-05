Junge schauen mehr Online-Video als klassisches TV

YouTube, Amazon Prime Video und Netflix am populärsten

Das am häufigsten genutzte Videoportal ist YouTube, 71,1 Prozent der Befragten gaben an, die Plattform aus dem Hause Google in den vergangenen vier Wochen besucht zu haben. Auf Platz zwei liegt Amazon Prime Video (32,5 Prozent), gefolgt von Netflix (26,5 Prozent). Die ORF-TVthek, die in der Bewegtbildstudie in der Kategorie „TV-Sender/TV-Programm“ abgefragt wurde, platziert sich in der Gesamtbetrachtung zwischen YouTube und Amazon mit 42,6 Prozent.