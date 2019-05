Pietro Lombardi sorgt für Kreischalarm in Wien

# Pietro Lombardi: Sänger und Zuschauerliebling

Nach vier Studioalben und unzähligen Hits war er 2017 mit dem Kay One-Duett „Senorita" erneut wochenlang auf dem 1. Platz der Single-Charts in Deutschland, Schweiz und Österreich. Der Ohrwurm wurde schon bald mit einem Platin-Award ausgezeichnet und konnte bisher fast 115 Millionen YouTube-Views generieren. Und auch mit seinem Nachfolge-Hit „Phänomenal" setzte er sich im Mai 2018 an die Spitze der Charts. Mit „Nur ein Tanz" knüpft Pietro Lombardi nun nahtlos an diesen Erfolg an! Seine Wiener Fans hatten allen Grund zur Freude, denn Pietro höchst persönlich schaute im „Huma eleven“ vorbei, trat live auf und gab auch einige Autogramme. City4U war dabei: