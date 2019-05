Den Bankräubern ist die Lust vergangen

Kriminelle auf dem Rückzug: Seit dem Jahr 2017 hat in Kärnten kein Bankräuber mehr zugeschlagen - in den Jahren zuvor musste die Polizei teils in Dutzenden Fällen ermitteln. Aber warum ist den Bankräubern plötzlich die Lust an Überfällen vergangen? Bank-Manager und die Polizei glauben die Antwort zu kennen.