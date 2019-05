Neuer BMW i8: Elektrisch oder echter Supersportler

Variante 2: Auf Basis des aktuellen Chassis konstruiert BMW einen lupenreinen Hybrid-Supersportler, der dann in seiner Systemleistung den kommenden BMW M8 übertrifft - und der soll bis zu 650 PS bekommen. Für diese Variante sprechen Aussagen von Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich, der das i8-Chassis wegen seiner Steifigkeit und des geringen Gewichts als ideal für einen Supersportwagen bezeichnete. In einem Interview sagte Fröhlich: "Als Ingenieur will man einmal im Leben einen Supersportler konstruieren. Die Kombination aus kleinen, starken Elektromotoren und einem Hochleisungs-Verbrennungsmotor in einem Leichtbau-Chassis könnte in einem echtes Performance-Paket münden.