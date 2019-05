Kühbauer will mit Barisic „an einem Strang ziehen“

Es ist inzwischen also offiziell, dass Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer einen alten Bekannten als neuen Sport-Geschäftsführer bekommt. Mit Zoran Barisic verbindet den Burgenländer eine jahrzehntelange Freundschaft, dennoch geht es laut Kühbauer bei der künftigen Zusammenarbeit nicht um persönliche Verbundenheit, sondern um den Erfolg von Rapid. „Wir müssen ein Ziel verfolgen und an einem Strang ziehen“, so Kühbauer. Am guten Verhältnis zu Barisic werde sich durch die neue Konstellation nichts ändern. „Die Freundschaft wird immer bestehen, egal wie es läuft.“