Hochkar öffnet am Wochenende seine Pisten

„Wir stehen mitten in der Vorbereitung des Sommerbetriebes“, betonte Geschäftsführer Rainer Rohregger. „Nun haben uns aber die Eisheiligen mit ihren kalten Temperaturen und zahlreichen Niederschlägen auf die Idee gebracht, nochmals die Pisten zu öffnen. Skifahren am Hochkar Mitte Mai - das gab es bisher noch nie.“ Derzeit liegen am Hochkar 70 bis 130 Zentimeter Schnee.