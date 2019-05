Die Kellnerin Frances (Chloe G. Moretz) findet in der New Yorker U-Bahn eine elegante Damenhandtasche. Deren Besitzerin, die Witwe Greta (Isabelle Huppert), ist hoch erfreut, dass sie sie zurückerhält. Die so unterschiedlichen Frauen freunden sich an. Bis Frances herausfindet, dass die vermeintlich verloren gegangene Tasche nur ein Köder war, um sie in Gretas Haus zu locken. Befremdet bricht sie den Kontakt ab, doch ihre neue Bekannte mutiert zur gemeingefährlichen Stalkerin...