Parknotbremsen: Halten sie, wie sie versprechen?

Immer mehr Autos haben sensorenbasierende Notbremssysteme an Bord, die Unfälle verhindern sollen. Per Radar oder Ultraschall etwa wird beim Ausparken gecheckt, ob der Weg frei ist, weil der Fahrer oft nicht klar einsehen kann, was sich hinter dem Fahrzeug befindet oder von der Seite kommt. ÖAMTC und ADAC haben nun fünf solcher Systeme getestet.