Stadt nimmt Kurs auf billige Mieten

Zwanzig bis dreißig Wohnungen zu einem Mietpreis von maximal sieben Euro pro Quadratmeter, das hat sich Bürgermeister Harald Preuner zum Ziel gesetzt. Als Standort hat er ein Stadtgrundstück in Lehen im Visier, das derzeit als Parkplatz genutzt wird. Jenes will er der Gswb zur Verfügung stellen, die darauf so günstig wie möglich Wohnungen errichten soll. Um welches Grundstück es sich konkret handelt, will die Gswb in dieser frühen Phase der Projektentwicklung jedoch nicht verraten.