Steirischer Arzt: Doch kein Urteil am Donnerstag

Und diese Neuauflage hat es in sich! Herrschte anfangs Entsetzen über Videos, die den Arzt dabei zeigten, wie er seine Kinder betrunken machte, so fielen daraufhin vor allem Zeugen und einzelne Zuhörer auf, die sich mit dem Richter und auch dem Staatsanwalt anlegten. Aufgrund der Brisanz, die sich in der Zwischenzeit in diesem Prozess entwickelt hat, warteten alle mit Spannung auf den kommenden Donnerstag. Da hätte eigentlich ein Urteil fallen sollen.