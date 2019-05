Atalanta weiter auf CL-Kurs - auch Milan siegt

Atalanta Bergamo darf sich weiterhin Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Champions League machen. Das Überraschungsteam der Serie A gewann am Samstag in der drittletzten Runde das Heimspiel gegen Genoa mit 2:1 und schob sich dank des vierten Sieges in Folge zumindest vorerst auf Platz drei.