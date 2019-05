Allegri vor dem Aus? Jetzt spricht der Juve-Coach!

Juventus-Trainer Massimiliano Allegri will kommende Woche bei einem Treffen mit Klub-Präsident Andrea Agnelli über seine Zukunft beim italienischen Fußball-Rekordmeister sprechen. „Vor dem Rückspiel gegen Ajax habe ich ihm gesagt, dass ich bleiben würde“, sagte Allegri am Samstag in Turin. „Diese Woche sehen wir uns und sprechen über alles.“