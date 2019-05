CL-Finale: Klopp oder Gaucho - einer ist im Olymp!

Die Parallelen sind verblüffend: Beide brachen nach den grandiosen Halbfinal-Aufholjagden ihrer Teams in Tränen aus, beide lobten ihre Spieler als „Helden“, beide gelten als „Vulkane“ an der Linie, Klopp noch mehr als Pochettino, der aber Mittwoch nach dem Aufstieg in Amsterdam förmlich „explodiert“: „Ich bin so dankbar, in dieser wunderbaren Sportart Fußball Trainer sein zu dürfen.“