Grünes Licht: Zoki Barisic kehrt zu Rapid zurück!

Den ersten Transfer für die nächste Saison wickelte noch Bickel ab: Von St. Pölten wechselt Taxiarchis Fountas nach Hütteldorf und so zu seinem Ex-Trainer Kühbauer. Nebst seiner Zeit in Österreich (28 Bundesliga-Spiele für Grödig und St. Pölten, vier Tore) spulte der 23-Jährige 124 Matches in Griechenlands erster Liga (für AEK Athen, Panionios Athen und Asteras Tripolis) ab, kam auf 15 Treffer.