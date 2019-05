USA: Bub (9) soll seine Mutter erschossen haben

Demnach war die Frau bereits am Montag in ihrem Haus in einer kleinen Siedlung durch Gewehrschüsse getötet worden. Die Polizei ermittle gegen den Sohn auch wegen Besitzes einer Feuerwaffe, hieß es. Sheriff Bradley Balk erklärte, dass der Bub derzeit in einer Jugendstrafanstalt psychiatrisch untersucht werde, weitere Details werden erst später genannt.