AUA setzt zum Höhenflug mit Langstrecken-Zielen an

AUA will Rekord knacken

In den USA fliegen AUA-Maschinen ganzjährig Washington, Chicago, Newark und New York an und im Sommer auch die Flughäfen Miami und Los Angeles. Dank dieser Strategie will die Austrian Airlines 2019 den Rekord von insgesamt 15 Millionen Passagieren knacken. Die Langstrecke soll auch helfen, dass sich trotz des Preiskampfs auf der Kurzstrecke heuer ein kleiner Gewinn ausgeht.