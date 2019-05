Feuerwehr verhinderte verheerenden Brand

Hoher Schaden entstand am Dienstag in Bruck an der Mur bei einem Garagenbrand. Dabei wurden ein fünf Jahre altes Auto, ein Elektro-Quad und zwei E-Bikes vernichtet. Das Feuer - es ist kurz vor 17 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen - griff auf das Wohnhaus über, dank der Feuerwehr konnte eine Katastrophe verhindert werden. Der Besitzer (57) und seine Frau (55) blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die genaue Brandursache muss erst von den Brandsachverständigen ermittelt werden.