„Kollaps!“ Mourinho nimmt Barcelona auseinander

Barcelona sei in der zweiten Halbzeit regelrecht kollabiert, so der Portugiese, der auch die Entstehung des vierten Liverpool-Tores nach einem Eckball, bei dem alle Barca-Akteure schliefen, ansprach: „Wenn man das Tor in einem U14- oder U15-Spiel sieht, sagt man: ‘Die Kinder schlafen, die müssen noch die Grundlagen lernen.‘ Aber wir reden hier von den besten Spielern der Welt.“