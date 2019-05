40-jähriger Pizarro schenkt Bayern praktisch Titel

Bayern München hat im Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga alle Trümpfe in der Hand. Eine Woche nach der Derby-Pleite gegen Schalke musste Verfolger Borussia Dortmund am Samstag beim 2:2 bei Werder Bremen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bayern bezwang zuvor Hannover mit 3:1, geht mit vier Punkten Vorsprung in die letzten zwei Runden und kann am Samstag in Leipzig den Titel fixieren.