Attacken mit Spitzhacke: U-Haft, mehrere Gutachten

Nach den mysteriösen Attacken auf wahllos ausgesuchte Menschen mit einer Spitzhacke am Staatsfeiertag in Maria Anzbach in Niederösterreich hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten mehrere Gutachten beauftragt. Gegen den beschuldigten 20-Jährigen wurde am Freitagvormittag die U-Haft verhängt, teilte Sprecher Leopold Bien mit. Der Verteidiger des jungen Mannes habe auf Rechtsmittel verzichtet. Ermittelt werde wegen des Verdachts des mehrfachen versuchten Mordes.