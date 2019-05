Salzburg läuft für den guten Zweck

Motorsport-Ass Philipp Eng geht zwar am Wochenende beim DTM-Auftakt in Hockenheim an den Start, aber: „Ich werde dank der Wings for Life-App auch hier in Deutschland ein, zwei Runden um den Hockenheimring laufen und damit meinen Beitrag zur guten Sache leisten.“

Bild: Daniel Reinhard