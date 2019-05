DAS sagt Kovac zur fehlenden Bayern-Jobgarantie

Niko Kovac will sich im Saison-Finish nicht mit der ausgebliebenen Jobgarantie durch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge befassen. „Ich nehme das wahr, das ist richtig. Ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen. Wir haben eine richtig schwere Aufgabe“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern am Donnerstag in München. Am Samstag steht das Heimspiel gegen Hannover 96 an.