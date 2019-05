Lebensgefährtin in Hotel erdrosselt - Einweisung

Weil sie ihre Lebensgefährtin (25) am 15. September in einem Hotelzimmer in Wien erdrosselt hat, hat sich eine 31-Jährige am Donnerstag vor dem Landesgericht verantworten müssen. Ein Schwurgericht entschied einstimmig: Da die Wienerin zum Tatzeitpunkt wegen einer paranoiden Schizophrenie nicht zurechnungsfähig war, wird sie in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.