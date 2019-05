Tierhasser legte Giftköder auf Radweg aus

„Achtung an Hundebesitzer in Spittal! In St. Peter werden entlang des Radweges vergiftete Hundeköder ausgelegt!“ – Mit diesen eindringlichen Worten möchte eine junge Spittalerin via Facebook alle Hundebesitzer warnen. In den vergangenen Tagen seien nämlich mehrere Köder auf dem Radweg verteilt worden. Zwei Vierbeiner hätten einen Giftköder geschluckt. „Der Hund meiner Großcousine hat überlebt. Der andere hat es leider nicht geschafft“, erzählt die Oberkärntnerin.