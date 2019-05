Längste Raubserie: 16 Coups mit 300.000 € Beute

Zehn Jahre lang hat ein Schwede - wie berichtet - Banken, Geldinstitute und eine Apotheke in Österreich überfallen und ausgeraubt. Im Februar wurde der 54-jährige in seiner Heimat gefasst. Jetzt sitzt er in Wien in U-Haft - und ist geständig. Damit hat die Polizei „einen Schlussstrich unter die längste Bank- und Postraubserie eines Einzeltäters in Österreich“ gezogen, sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Insgesamt 16 Mal hatte der Verdächtige zugeschlagen.