Generation Smartphone: Samsung zeigt Hochkant-TV

Hochkant im Trend

Das Hochformat liegt allerdings auch hierzulande im Trend. So erregte Lena Meyer-Landrut Mitte März etwa mit ihrem Hochkant-Video zur Single „Don’t lie to me“ Aufsehen. Der Zuschauer taucht dabei quasi ein in Meyer-Landruts fiktives Smartphone. So sind etwa die Oberfläche der Kameraeinstellung zu sehen, eine Instagram-Timeline und eine fiktive WhatsApp-Unterhaltung.