S1-Tunnelsperre: Massive Staus auf Ausweichrouten

Nach dem Lkw-Brand am Montag, der einen 15-Kilometer-Stau nach sich gezogen hatte, ist die Wiener Außenringschnellstraße (S1) im Bereich Tunnel Rannersdorf zwischen Schwechat/Süd und Rannersdorf in Fahrtrichtung Vösendorf - also Richtung A2 - weiterhin gesperrt. Das sorgte auch am Dienstagmorgen für Staus und Ärger bei den Autofahrern.