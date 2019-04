Bayern nutzt BVB-Steilvorlage im Titelkampf NICHT!

Im Finish stand just Georg Margreitter im Fokus. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung (82.) ging der Vorarlberger nach einem Ellbogencheck von Alphonso Davies im Strafraum zu Boden, sein Teamkollege Tim Leibold traf beim Stand von 1:1 in der Nachspielzeit vom Elferpunkt aber nur die Stange. Wenig später vergab auf der anderen Seite Kingsley Coman die Chance auf die Entscheidung, scheiterte nach einem Solo an Nürnberg-Goalie Christian Mathenia. Mathenia hatte bereits bei einem Freistoß von Alaba eine Glanztat vollbracht, den gefühlvollen Schuss des Wieners aus knapp 20 Metern noch an die Latte gelenkt (23.).