Super-Finish: Hyänen sind auf Bullen neidisch

Zubeißen, wenn’s denn auch echt was zu „ernten“ gibt: So in etwa lässt sich das Jagdverhalten von Hyänen beschreiben. Doch im Gegensatz zu anderen Beutetieren greift der in Afrika und Asien beheimatete Vierbeiner nicht immer frontal an oder probiert’s mit Anschleichen. Er vertraut in erster Linie auf seine exzellente Ausdauer, liefert dem Gegenüber einen langen Kampf. Würde daher nicht verwundern, wenn die Hyänen beim Betrachten der Salzburger Fußball-Bullen vor Neid erstarren: