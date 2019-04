Girl Power: Die Zukunft der Technik ist weiblich

Win-Win für Arbeitnehmerinnen und Wirtschaft

Dabei wird es gerade in technischen und handwerklichen Bereichen immer schwieriger, Fachkräfte zu finden – rund 4000 fehlen laut Wirtschaftskammer aktuell in Tirol. „Gleichzeitig ist das Potenzial an weiblichen Arbeitskräften bei weitem nicht ausgeschöpft“, heißt es etwa von BMW-Denzel Unterberger in der Innsbrucker Rossau. Für die Wirtschaft sei es daher essenziell, mehr Mädchen für vermeintlich männliche Berufe zu gewinnen. Der „Girls’ Day“ soll dafür Initialzündung sein. In den vergangenen Jahren schnupperten fast 10.000 Schülerinnen in technische Berufe.