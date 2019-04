Cathy Lugner: „Keine Lust auf diese S*****kerle“

Man hätte es ihr so sehr gewünscht. Seit Wochen präsentiert sich Cathy Lugner, strahlend über beide Ohren, mit einem attraktiven Mann in ihren Instagram-Stories. Das lang ersehnte Liebesglück? Tja, danach sucht die 29-Jährige leider noch immer. Denn der dunkelhaarige Schönling ist nur ein sehr guter Freund. Allerdings handelt es sich bei ihm um den ersten Mann, mit dem sie sich seit der Scheidung von Richard Lugner in der Form öffentlich zeigte, was die Spekulationen anheizte.