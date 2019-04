Keine Beweise und kein Ende im Voodoo-Prozess

Es steht Aussage gegen Aussage. Beweise fehlen. Mehrere Zeugen wurden auch gehört, so wie am Dienstag: Richterin Anna-Sophia Geisselhofer scheute keine Mühen und suchte die Zusammenarbeit mit drei europäischen Gerichten: jenen in Venedig, Bologna und im deutschen Tübingen. Über Video-Konferenzen wurden die drei Zeugen einvernommen: mit einigen technischen Problemen und wenigen neuen Erkenntnissen. Noch zwei weitere Zeugen will das Gericht hören – auch über Videoschaltungen. Deshalb vertagt.