Ex-Diplomat: „Assange war kein exzentrischer Gast“

Das Verhältnis von Assange zu allen Angestellten der Botschaft sei respektvoll gewesen, sagte der frühere Konsul an der Botschaft, Fidel Narvaez, dem britischen Nachrichtensender Sky News. Der gebürtige Australier habe auch nicht in Schmutz gelebt. Narvaez: „Hat er das Geschirr in den Geschirrspüler gestellt? Wahrscheinlich nicht an den Wochenenden. Ist das ein Verbrechen?“ Zuletzt sei der Aufenthalt in der Botschaft aber „die Hölle“ für Assange gewesen, der Internet- und Besuchsverbote bekam. „Die Strategie war klar: ihn zu brechen.“