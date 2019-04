Spaziergänger finden Babyleiche in Wald

Mehrfach Funde toter Babys in Thüringen

In Thüringen hatte es in den vergangenen Jahren mehrfach Funde toter Babys gegeben. Anfang 2016 etwa war in Ichtershausen bei Arnstadt die Leiche eines kleinen Buben entdeckt worden, der laut rechtsmedizinischer Untersuchung bei der Geburt noch gelebt hatte. Später wurden die sterblichen Überreste eines weiteren Neugeborenen in der Region gefunden.