Vorrangverletzung: Autolenker zückte Pfefferspray

Aneinander geraten sind am Donnerstagabend in Salzburg-Morzg ein Biker (35) und ein Autofahrer (69). Im Vorfeld dürfte es zu einer Vorrangverletzung gekommen sein. Die beiden blieben bei einer Bushaltestelle stehen, stritten sich und beschuldigten sich gegenseitig. Der Pkw-Lenker, ein Salzburger, zückte schließlich einen Pfefferspray und bedrohte den 35-Jährigen aus Grödig. Zeugen hatten mittlerweile die Polizei gerufen. Diese stellte den Spray sicher. In der Wohnung des 69-Jährigen wurden auch zwei legale Schusswaffen gefunden. Gegen den Mann wurde nun ein Waffenverbot ausgesprochen.