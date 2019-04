Trotz Trauma: Pep muss Königsliga drei Mal holen

Mit Barcelona eilte Pep Guardiola in der Champions League von Sieg zu Sieg, gewann mit den Katalanen 2009 und 2011 den Titel. Doch seitdem muss der erfolgshungrige Coach in der Königsliga kleinere Brötchen backen. In sechs Anläufen seit 2012 kam der Katalane mit seinen Teams nie mehr über das Halbfinale hinaus: 2012 (mit Barcelona), 2014, 2015 und 2016 (jeweils mit Bayern) scheiterte er stets in der Runde der letzten vier.