Ärger über Handys: Grantiger Bob Dylan rügt Fans

Kampf gegen die Kameras

Zuerst sieht alles nach einer spontanen Arrangement-Änderung aus. Nach der ersten Strophe des Evergreens „Blowin‘ In The Wind“ holt er sich Gitarrist Charlie Sexton zur Seite, flüstert ihm etwas ins Ohr, was dieser im Stille-Post-System an die anderen weitergibt. Während die Band weiterjammt, tänzelt Dylan ans Mikrofon zur Bühnenmitte und teilt sich augenscheinlich mit. Das Mikro ist zu leise eingestellt, nur die ersten Reihen verstehen, was er zu sagen und als er zurückgehen will, stolpert er und landet beinahe im Schlagzeug von George Recile. Spürbar noch erboster, aber nach außen hin lässig schreitet er noch einmal zum Mikro und stellt die Gretchenfrage des Abends: „We can either play or pose. What do you prefer?“ Die Handyfilmer sind dem 77-jährigen Altmeister so auf die Nerven gegangen, dass er sich zwar noch einmal an den Flügel setzt, die letzte Nummer „It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry“ aber nur noch lustlos runterwürgt, bevor er sichtlich eingeschnappt von dannen zieht.