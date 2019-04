Kitzbühels Ski-Ikone Karl Koller ist 100 Jahre alt

Kundenbindung anno dazumal

Legendär war damals der 5-Uhr-Tee in der Tenne, wo Koller vorwegnahm, was man heute Kundenbindung nennt. Denn 50 Abfahrten galt es für das „Goldene Buch“ vorzuweisen. Die Gäste trugen es mit Stolz, kamen wieder, um das Buch ganz zu füllen. Die Skilehrer waren in Uniform und mit korrektem Haarschnitt die galanten Gastgeber. Ein Neujahrsfeuerwerk samt Skishow trug ebenfalls Kollers Handschrift.