Online-Fahndung nach der IS-Braut aus Hallein

Seit Ende vergangener Woche fahndet das Bundeskriminalamt (BKA) auch via Internet nach Maria Golser. Die Unternehmer-Tochter aus Hallein schloss sich 2014 dem so genannten Islamischen Staat (IS) an. Nun ist sie mit 22 Jahren alt genug, um auf der Liste der meist gesuchten heimischen Straftäter aufzuscheinen.