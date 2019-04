Gewerbegebiet statt Gleisen

Betriebsgebiet statt Eisenbahnstrecke! Die geplante Verkürzung der Citybahn in Waidhofen an der Ybbs alarmierte nicht nur Bürger und Öffi-Fans: In Zeiten des Kampfes gegen die Bodenversiegelung lässt das Projekt auch Öko-Interessierte nicht kalt. Die Gemeinde spricht indes von „Gewinner-Plänen“.