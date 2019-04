Paar in Auslage geschleudert: Kein Prozess

Der folgenschwere Unfall hatte sich am 10. September 2018 auf der Wattgasse in Ottakring abgespielt. Die beiden Passanten - ein 29-jähriger Mann und seine 26 Jahre alte Freundin - waren am Weg zum Polizeikommissariat Ottakring und warteten an einer Kreuzung auf Grünlicht. Der junge Autofahrer, der zu diesem Zeitpunkt noch 17 Jahre alt war, war stadtauswärts unterwegs, bemerkte jedoch die sich auf seiner Spur aufbauende Fahrzeugkolonne zu spät.