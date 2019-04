Pulitzer-Preis für Berichte nach Parkland-Massaker

Die Zeitung „Sun-Sentinel“ aus dem US-Bundesstaat Florida hat den Pulitzerpreis für ihre Berichterstattung nach dem Massaker an der Highschool von Parkland gewonnen. Das Blatt habe Versagen an Schulen und bei Strafverfolgern vor und nach der Bluttat im Februar 2018 aufgedeckt, sagte Dana Canedy im Auftrag der Jury bei der Verkündung der Pulitzer-Preisträger am Montag. Canedy erwähnte auch die Schülerzeitung „Eagle Eye“ der Highschool, die Nachrufe der Todesopfer veröffentlichten.