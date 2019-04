Gesperrt: Steirischer Reggae zu heiß für Facebook

Mit der Produktion von Sommer-Hits - wir erinnern uns unter anderem an „Walking and Talking“ oder „Football Is My Life“ - kennt sich Leo Aberer aus. Aktuell schickt der Hitfabrikant eine neue Single von der Steiermark in die Welt - und sie findet Gefallen: Mehrere Radiostationen haben das Lied „Put Your Hands Up - Leo Aberer ft. Seroney“ schon im Programm.