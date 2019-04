Fix! Jesse Marsch wird neuer Salzburg-Trainer

Vor seinem Engagement bei Leipzig war der Ex-Profi (Spieler bei CD Chivas, Chicago Fire, DC United bzw. zweifacher US-Teamspieler) Chefcoach bei den beiden Major-League-Soccer-Klubs Montreal Impact und New York Red Bulls. Als Trainer gewann Marsch mit den New Yorkern 2015 den MLS Supporters‘ Shield (punktebeste Mannschaft der regulären Saison) und wurde auch zum „Trainer des Jahres“ gewählt. Bereits 2017 war er in Salzburg ein Thema gewesen, als es darum ging, einen Nachfolger von Oscar Garcia zu finden.